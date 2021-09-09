البحرين تطالب المجتمع الدولي بإدانة اعتداءات الحوثي الإرهابية على السعودية

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية والإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة واتخاذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين الآمنين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، بكفاءة ويقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من إحباط واعتراض تلك الطائرات وتدميرها قبل وصولها إلى هدفها.

وجددت وقوفها التام في صف واحد إلى جانب السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.