أكد الجنوب أفريقي بيرسي تاو النضم حديثا للأهلي من برايتون الإنجليزي أنه يمتلك ذكريات طيبة له فى مصر حيث شارك أمام المنتخب المصري فى أمم أفريقيا 2019 ، وكذلك شارك مع صن داونز ضد الزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا2016.





وقال تاو فى تصريحات للموقع الرسمي للأهلي : «أول زيارة لي إلى القاهرة كانت في بداياتي مع كرة القدم. أعتقد أنها كانت أول مباراة لي بعد عودتي إلى صن داونز بعد الإعارة. كان وقتًا رائعًا بالنسبة إليَّ، وبعدها بدأت أشارك بشكل أكبر، وأنا أعرف تاريخ هذا البلد الرائع».

وأضاف: «أتذكر عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين واجهتهم حين لعبت جنوب إفريقيا مع مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. لا أعرف أسماء كل اللاعبين، لكن أتذكر حارس المرمى (الشناوي)، لقد قام بتصدٍّ رائع لتسديدتي».

وواصل «الأهلى نادٍ معروف جدًّا في إفريقيا.. الذكرى الأقرب لي مع الأهلي هي الفوز الذي حققه على أورلاندو بايرتس في نهائي دوري الأبطال عام 2013.. لقد أحرز الأهلي هدفًا من ضربة حرة بأقدام أبو تريكة. وعمومًا أنا أحاول دائمًا متابعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتابعت فوز الأهلي باللقبين الأخيرين، وشاهدت المباراة النهائية لكل بطولة».

وفيما يتعلق بسرعة تأقلمه مع الأجواء في مصر وتحمله الضغوط مع الأهلي الذي يسعى دائمًا إلى الفوز قال تاو: «لقد سافرت إلى عدد كبير من البلاد، وأنا أستطيع التأقلم هنا حتى لو كنت وحدي، ولكن بكل تأكيد وجود عدد من أعضاء الجهاز الفني من جنوب إفريقيا سيساعدني كثيرًا. يمكنني دائمًا الذهاب إليهم والتحدث معهم وهذا سيساعدني».

وأكمل: «عندما أنظر إلى فريق الأهلي أجد أبطالًا، أجد فريقًا لا يتوقف عن السعي نحو الفوز، وقد أظهروا قدرتهم على الفوز في مرات كثيرة. دائمًا ما تجد هذه الصفات في الفرق الناجحة مثل الأهلي، وكل هذا يساعدني على سرعة التأقلم مع الفريق».

وفيما يتعلق بمثله الأعلى في حياته وفي مسيرته الكروية قال تاو: «مثلي الأعلى حين كنت صغيرًا كانوا الأشخاص المحيطين بي مثل إخوتي، وكنت أريد دائمًا أن أكون مثلهم. كنت أشاهد التلفاز وأتابع اللاعبين الجنوب إفريقيين مثل ستيفن بينار وبيني مكارثي وكذلك رونالدينيو».