قال محمد معيط، وزير المالية، أن مصر استلمت حصتها من مخصصات حقوق السحب الخاصة التى خصصها صندوق النقد للدول الأعضاء لمواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا.



وأضاف معيط، في تصريحات خاصة علي هامش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي اليوم الأربعاء، أن حصة مصر بلغت 2.8 مليار دولار تقريبا من قيمة تلك المخصصات .



وكان صندوق النقد الدولى، قد نشر حصص بعض الدول فى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، من المخصصات حقوق السحب الخاصة التي تبلغ قيمتها 650 مليار دولار، وخصصها الصندوق للبلدان الأعضاء لمواجهة آثار وتداعيات جائحة كورونا.