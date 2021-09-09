في عام 2020 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرار بإعلان يوم 9 سبتمبر يوماً دولياً لحماية التعليم من الهجمات، داعياً اليونسكو واليونيسف إلى إزكاء الوعي بشأن المحنة التي يمر بها ملايين الأطفال القاطنين في البلدان المتضررة بالنزاعات. وقد قدّمت دولة قطر مشروع قرار اعتماد هذا اليوم الدولي بالرعاية المشتركة مع 62 دولة أخرى.



ويسلط هذا اليوم الضوء على المحنة التي يمر بها أكثر من 75 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سن 3 و18 عاماً في 35 دولة من الدول المتضررة بالأزمة، وكذلك على حاجتهم الماسة للدعم في مجال التعليم، ويُعد هذا اليوم منبراً لمعالجة المخاوف إزاء الآثار المترتّبة على استمرار العنف الممارس ضد هؤلاء الأطفال وقدرتهم على الوصول إلى التعليم، وهي أمور تتطلب اهتماماً خاصاً.



يمر الاحتفال الأول بهذا اليوم مع زيادة الحديث على المستوى العالمي عن أزمة طالبان والتعليم والتهديدات التي تواجه الطلاب في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم وانسحاب القوات الأمريكية.



الوضع التعليمي في أفغانستان

تعرض نظام التعليم في أفغانستان للدمار بسبب أكثر من 3 عقود من الصراع المستمر، وبالنسبة للعديد من أطفال البلاد، لا يزال إكمال المدرسة الابتدائية حلما بعيد المنال خاصة في المناطق الريفية وبالنسبة للفتيات، على الرغم من التقدم الأخير في رفع معدلات الالتحاق بالمدارس، وتختلف مستويات الالتحاق بشكل كبير وفق المنطقة التي ينتمي لها الأطفال.



ويقدر أن 3.7 مليون طفل خارج المدرسة في أفغانستان، 60% منهم من الفتيات، بحسب الموقع الرسمي لمنظمة اليونيسيف، والذي ذكر أن الأسباب الأساسية لانخفاض التحاق الفتيات هي انعدام الأمن والأعراف والممارسات التقليدية المتعلقة بدور الفتيات والنساء في المجتمع، ويوجد نقص في المعلمات، لا سيما في المدارس الريفية، لأن 16% فقط من المدارس في أفغانستان مخصصة للفتيات فقط، والعديد منها يفتقر إلى مرافق الصرف الصحي المناسبة، ما يزيد من إعاقة الحضور، كما أن بعض العوامل الاجتماعية والثقافية والمعتقدات التقليدية تقوض تعليم الفتيات، منها الزواج في سن مبكرة جدًا، حيث تتزوج 17% منهن قبل تخطي عامهم الخامس عشر.



ومن الأسباب الأخرى التي ذكرها تقرير اليونيسيف من العقبات الرئيسية أمام التعليم في أفغانستان، النقص في المدارس وعدم كفاية وسائل النقل، فالمشي مسافات طويلة إلى المدرسة يعني قلة عدد الأطفال الذين يذهبون، كما أن الحواجز الجغرافية ، خاصة في المناطق الجبلية، تجعل من الصعب على الأطفال الوصول إلى الفصول الدراسية، وغالبًا ما يتلقى الأطفال جودة تعليم أقل لأن 48% فقط من معلميهم لديهم الحد الأدنى من المؤهلات الأكاديمية.



هجمات مستمرة تؤثر على التعليم

ارتفعت الهجمات على المدارس في أفغانستان من 68 في عام 2017 إلى 192 في عام 2018، وفقًا لتقرير لليونيسف عام 2019، هذه هي المرة الأولى التي يزداد فيها عدد الهجمات على المدارس منذ عام 2015.



أدى الصراع المستمر والتدهور السريع للأمن في جميع أنحاء البلاد إلى إغلاق أكثر من 1000 مدرسة اعتبارًا من ديسمبر 2018، ونتيجة لذلك أصبح أكثر من نصف مليون طفل متضرر ومحروم من حقهم الأساسي في التعليم.



أدى تفاقم انعدام الأمن وارتفاع معدلات الفقر والتمييز المستمر ضد الفتيات إلى زيادة معدل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس عام 2018 لأول مرة منذ عام 2002، وتمثل الفتيات 60 % من الأطفال غير الملتحقين بنظام التعليم.



تساؤلات عن إدارة طالبان لأماكن الدراسة

ما يحدث في الجامعات والمدارس في جميع أنحاء أفغانستان يتم مراقبته عن كثب من قبل القوى الأجنبية، التي تريد أن تحترم الحركة الإسلامية المتشددة حقوق المرأة مقابل المساعدة الحيوية والمشاركة الدبلوماسية.



وعندما حكمت الجماعة آخر مرة في الفترة من 1996-2001، منعت الفتيات من المدرسة والنساء من الجامعة والعمل، وعلى الرغم من التأكيدات في الأسابيع الأخيرة على احترام حقوق المرأة وفقًا للشريعة الإسلامية، إلا أنه من غير الواضح ما الذي سيعنيه ذلك في الممارسة العملية بالنسبة للمراقبين للوضع.



وقال مدرسون وطلاب في جامعات بأكبر مدن أفغانستان - كابول وقندهار وهرات - لرويترز، إن الطالبات يُفصلن في الفصل، ويُدرسن بشكل منفصل أو يقتصر وجودهن على أجزاء معينة من الحرم الجامعي.



في تصريحات لطالبان ذُكر أنه يجب استئناف الدراسة لكن يجب الفصل بين الذكور والإناث، كما قال مسؤول كبير في طالبان لرويترز إن فواصل الفصول الدراسية مثل الستائر مقبولة تمامًا، وأنه بالنظر إلى محدودية الموارد والقوى العاملة في أفغانستان فمن الأفضل أن يكون هناك نفس المعلم يعلم كلا الجانبين في الفصل.



وتُظهر الصور التي نشرتها جامعة ابن سينا في كابول، والتي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ستارة رمادية تتدلى من وسط الفصل الدراسي، حيث ترتدي الطالبات أردية طويلة وأغطية للرأس ولكن وجوههن مرئية.



يذكر أنه في جميع الأماكن التي تحكم فيها طالبان تقريبًا، تقتصر المدرسة على الأكثر على الفتيات قبل الصف السابع، عندما يبلغن حوالي 12 عامًا، يكون الزي المدرسي الرسمي نقاب وتغطية كاملة للجسم، وللأولاد سترة طويلة وسروال فضفاض، ويتم تخصيص ساعات لتعليم القرآن أكثر من ذي قبل، بحسب تقرير لصحيفة التايم البريطانية.



لا زال الوضع في أفغانستان غير محدد المعالم حتى الآن وتنادي كثير من الجمعيات العالمية والمنظمات بمحاولة دعم التعليم ومساندة الطلاب على استكمال مسارهم التعليمي في ظل هذه الظروف الصعبة.