 المراهقون الأقل في عدد إشهادات الطلاق في 2020 - بوابة الشروق
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المراهقون الأقل في عدد إشهادات الطلاق في 2020


نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 4:32 م | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 4:32 م

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2020"، والتي كشفت أن أعلى نسبة طلاق-بين الذكور- فى الفئة العمرية من 30 إلى أقل من 35 سنة، فقد بلغ عدد الإشهادات بها 43739 إشهاداً بنسبة 20,4%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، وهو معروف أنه سن المراهقة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 403 إشهادات بنسبة 0,2% من جملة الإشهادات.

وسجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية-بين الإناث- من 30 إلى أقل من 35 سنة حيث بلغ عدد الإشهادات بها 38865 إشهاداً بنسبة 18.2%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (65 سنة فأكثر) حيث بلغ عدد الإشهادات بها 1362 إشهاداً بنسبة 0,6% من جملة الإشهادات.

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