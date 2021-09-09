مصيلحي: إنشاء 700 بئر لحصاد مياه الأمطار لتوفير المياه الصالحة للشرب

قال الدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية، إن هذا العام 2021 / 2022 سيتم حفر ٧٠٠ بئر نشو بسعة ١٢٠ م٣ لكل بئر لحصاد مياه الأمطار لتوفير المياه الصالحة للشرب وسقي الحيوانات.

وأضاف إنه من المقرر إنشاء عدد ٦٠خزان لحصاد مياه الأمطار بسعة ٣٠٠م٣ م٣ لكل خزان لتوفير المياه الصالحة للرى التكميلى لزراعات الخضر بمناطق بطون الوديان، مع إعادة تأهيل 20 بئر روماني بسعة ٥٠٠ متر مكعب بمناطق عمل المشروع المختلفة بداية من مركز الضبعة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى السلوم،فضلاً عن تنمية حوالى١٠ كيلومتر طولى فى بطون الوديان لاستغلال مياه السيول فى استصلاح أراضى جديدة تزرع بالتين والزيتون لصالح الأسر الفقيرة ، مع تأهيل الأراضي الواقعة داخل بعض الوديا وتحسين الانتاجية للحاصلات البستانية.

كما أشار مصيلحي إلي أن المشروع يقوم على تحسين المراعي المتدهورة بالمجتمعات المحلية بمساحة حوالى ٣٠٠٠ فدان من خلال زراعة الشجيرات الرعوية ، بالاضافة إلى حماية ١٠٠٠٠ فدان كمحميات رعوية يتم فيها تنظيم الرعى وحماية مساحة ١٠٠٠ فدان بغرض جمع بذور النباتات الطبيعية والعمل على إكثار التقاوى . وكذلك توزيع عدد ١٢٠ كبش كسلالة محسنه للعمل التحسين الوراثى لقطعان الأغنام البرقى والحفاظ علىيها كسلالة منتجة للحوم والتى تتميز بها محافظة مطروح ، وتدعيم ذلك بوحدات بيطرية متنقلة لعمل القوافل البيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بمطروح. بالاضافة إلى تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل الحقلية والبستانية فى ٢٠٠ حقل إرشادي نموذجى لتدريب وتاهيل قدرات المزراعين.

وقال الدكتور نعيم مصيلحي المنسق الوطني للمشروع أن المرأة لها دور كبير في تنفيذ أنشطة مدرة للدخل مثل إنشاء أبراج الحمام ، بالإضافة إلى إنشاء وحدة صحية وخمسة وحدات صحية متنقلة أخري لخدمة الأهالي داخل التجمعات الصحراوية في عمق الصحراء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إجتماعاً للجنة التنسيقية العليا لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية (برايد) الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (إيفاد) والذى ينفذ من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بحضور ممثلى الوزرات والجهات المعنية المشاركة فى المشروع،حبث أكد أن المشروع يحقق طفرة تنموية زراعية متكاملة خاصة بمناطق التجمعات الصحراوية الحدودية ، تعود بالنفع على المواطنين بمحافظة مطروح.