دعا رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، روحي فتوح، اليوم الخميس الجاليات الفلسطينية في بلدان الشتات والمهجر، إلى حشد طاقاتها لمناصرة الأسرى الذين يتعرضون للقمع في سجون الاحتلال.

وفي تعميم بعثه لرؤساء وممثلي ونشطاء الجاليات الفلسطينية، قال فتوح "نهيب بكم ضرورة التحرك العاجل، والقيام بكل ما هو ممكن نصرة واسنادا للأسرى الذين يتعرضون لقمع واعتداءات وحشية من إدارة سجون الاحتلال، والعمل الحثيث لفضح الإجراءات العدوانية وسياسة العقوبات الإسرائيلية تجاه أسرانا، من قمع وتنكيل وعزل فردي وجماعي وإهمال طبي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية".

وطالب فتوح الجاليات مواصلة حراكها وجهدها في إيصال قضية الأسرى إلى الرأي العام الدولي، وتكثيف اللقاءات مع الأحزاب والبرلمانيين والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، لحث الرأي العام على القيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية وخلق حالة ضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها تجاه الأسرى وإطلاق سراحهم، لا سيما النساء منهم والأطفال وكبار السن والمرضى.