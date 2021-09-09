 100 ألف شخص بلا كهرباء بولاية ميشيجان بسبب إعصار إيدا - بوابة الشروق
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100 ألف شخص بلا كهرباء بولاية ميشيجان بسبب إعصار إيدا

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 2:17 ص | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 2:17 ص

تعرض أكثر من 100 ألف شخص، اليوم الأربعاء، بولاية ميشيجان الأمريكية لانقطاع الكهرباء من جراء العاصفة التي ضربت الولاية أمس الثلاثاء.
ووفقا لبيانات إحصائية عن البوابة الأمريكية للكهرباء على الإنترنت فإن أكثر من 106 آلاف شخص حرموا من الكهرباء اليوم بعد العاصفة الرعدية التي ضربت جنوب غربي الولاية.
ومن جانبها، قالت شركة " دي تي إي إينيرجي" الأمريكية للطاقة على موقعها الإليكتروني إن أكثر من 2000 من طواقمها من العمال منتشرون في الولاية للعمل على إصلاح الأعطال واستعادة الكهرباء لنحو 30 ألف عميل.
كما اضطرت بعض مدارس الولاية لإلغاء الدراسة بعد أن اقتلاع بعض الأشجار بها واستمرار انقطاع الكهرباء فيها.

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