سفارة مصر بموسكو تنظم حفل استقبال لوزير السياحة

نظم السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا حفل استقبال بالسفارة على شرف وصول الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو.

وجاءت هذه الزيارة لعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية والمهنية مع كبار المسئولين الحكوميين ومنظمي الرحلات السياحية الروسية؛ لمناقشة دفع المزيد من حركة السياحة الوافدة إلى مصر من السوق الروسي.

وحضر حفل الاستقبال ما يقرب من ٦٥ مدعوًا من ممثلي كبار منظمي الرحلات والشركات السياحية الروسية، وشركات الطيران واتحادات الغرف السياحية في السوق الروسي، كما حضر الحفل أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والوفد المشارك في معرض OTDYKH Leisure 2021، والذي تم افتتاحه أمس بالعاصمة الروسية موسكو، وممثلي الفنادق المصرية المشاركة في الجناح المصري بالمعرض.

وخلال اللقاء ألقى السفير إيهاب نصر كلمة رحب فيها بالوزير والحاضرين، واصفاً الفترة الحالية بأنها ستشهد عودة مجددة للسياحة الروسية إلى مصر، متمنياً أن تكون هذه هي بداية استعادة الشراكة المثمرة ومد جسور التواصل بين الشعبين.

وحرص الدكتور خالد العناني على توجيه كلمة للحاضرين، أكد خلالها عمق العلاقات بين مصر وروسيا وآوجه التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، والتي من بينها مجال السياحة، لافتاً إلى إعلان عام 2021 للاحتفال بعام التبادل الإنساني المصري الروسي.

وأعرب الوزير عن سعادته باستئناف حركة السياحة الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية بمدينة شرم الشيخ والغردقة منذ ٩ أغسطس الماضي، لافتاً إلى أهمية السوق الروسي بالنسبة للسياحة المصرية.

كما استعرض التدابير الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي تتخذها مصر وتطبقها بكل دقة وصرامة لضمان سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين والتي يتم تحديثها بصفة دورية، بجانب حرصها على تطعيم المواطنين وكذلك العاملين بالقطاع باللقاحات المضادة للفيروس، مضيفًا أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في ارتفاع أعداد السائحين الوافدين من مختلف دول العالم لمصر منذ استئناف الحركة السياحة الوافدة لمصر، وهو ما يدل على ثقة هؤلاء السائحين في المقصد السياحي المصري.

وأوضح أن مصر تعمل حالياً على خلق منتج سياحي جديد يعمل على دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية، من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد، عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل.

وأشار إلى إنشاء متحفين للآثار في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، حتى يستطيع السائح الاستمتاع بالأماكن الشاطئية المشمسة والطبيعة الخلابه صباحاً، وزيارة هذه المتاحف ليلاً للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وتحدث الوزير عن الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية؛ لدفع الحركة السياحية الوافدة لمصر، وتشجيع كبرى منظمي الرحلات السياحية العالمية على تنظيم مزيد من الرحلات للمقصد السياحي المصري، والتي آخرها مد العمل بالأسعار الحالية المخفضة للوقود ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في المطارات الكائنة بالمحافظات السياحية حتى 30 أبريل 2022، بالإضافة الى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2022.

وتابع أن مصر تقوم خلال الفترة الحالية بتطوير البنية التحتية السياحية من خلال العمل على افـتتاح فنادق ومنتجعات سياحية جـديـدة، مشيراً إلى أن هناك مدن سياحية كاملة جديدة يتم إنشائها في مصر لتكون مقصداً سياحياً يعمل طوال العام صيفاً وشتاءً مثل مدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة.

ولفت إلى العمل حالياً على تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار بما يتسق ورؤية مصر 2030.