إرسال 300 من أفراد قوات الناتو خارج أفغانستان لمساعدة من تم إجلاؤهم

قال مسؤول عسكري من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إنه تم إرسال نحو 300 من أفراد قوة الرد التابعة للناتو لمساعدة من تم إجلاؤهم من أفغانستان أثناء انتظارهم إعادة توطينهم.

وكان قد تم تفعيل قوة الرد التابعة لحلف الناتو أخر مرة منذ نحو 16 عاما من أجل توزيع المساعدات في أعقاب إعصار كاترينا في الولايات المتحدة الأمريكية وتقديم المساعدة في أعقاب وقوع زلزال قوى في باكستان.

وقال المسؤول، إن أفراد القوات متمركزون في عدة مواقع يتم استضافة اللاجئين فيها في أوروبا. وأضاف أن أكثر من 20 دولة من بين دول الحلف الـ30، مشاركون في هذه الجهود بصورة أو بأخرى.

وبالاضافة لذلك، يشارك المئات من العاملين في الحلف في العملية من مراكز القيادة الإقليمية ومقر التحالف في بروكسل.

وكان بيان مكتوب منفصل من التحالف صدر مطلع هذا الأسبوع قد أفاد بأنه تم إجلاء نحو 2000 من الأفغان الذين كانوا يعملون مع الناتو أو أسرهم الشهر الماضي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة.

وقال الحلف الاثنين الماضي: "يتم توطين الكثير منهم في دول التحالف، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية".

وطبقا لمصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) داخل الحلف فإن نحو 1400 من هؤلاء الأفغان كانوا مازالوا في انتظار توطينهم حتى أمس الأربعاء.