مخرج وبطل فيلم التجربة في مسرح أوبرا دمنهور

أعلنت أوبرا دمنهور تنظيم فاعلية نادي السينما بفيلم روائي "التجربة" يوم الثلاثاء ٢١ سبتمبر، من إنتاج فريق Horror act، باستخدام إمكانيات بسيطة وإنتاج ذاتي مشترك بين الفريق تمهيدًا لتأسيس شركة إنتاج سينمائية.



وعقب عرض الفيلم ستقام ندوة من إعداد وتقديم المهندسة إيمان مكاوي مدير عام أوبرا دمنهور، مع مخرج الفيلم محمد الكسار، وحسام حسن بطل الفيلم ومؤلفه، والناقد السينمائي أحمد النبوي بالمركز القومي للسينما، تحت إشراف فني الدكتور أحمد داغر.



وستفتح أوبرا دمنهور أبوابها للجمهور مجانًا لحضور العرض، كما ستقام فعاليات النادي في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، حيث تدور قصة الفيلم حول رجل أعمال يدعى عاصم يكتشف عقارا جديدا بتأثير يشبه التنويم المغناطيسي فيقوم بتجربته على شاب يدعى هشام مقابل المال لتنفيذ مصالح شخصية ماكرة.