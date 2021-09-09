افتتاح اجتماع خبراء تعزيز استراتيجية العلوم والابتكار لإفريقيا 2024

افتتح الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، الاجتماع التشاوري رفيع المستوى للخبراء حول تعزيز تطبيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإفريقيا 2024، والذي تنظمه وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي AUDA-NEPAD بالتعاون مع مؤسسة كلوستس جوما التنفيذية لفريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى حول التقنيات البازغة، والذي يعقد بالقاهرة بمشاركة 10 دول إفريقية، وذلك نيابة عن وزير التعليم العالي.

ويهدف الاجتماع إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تصب في مصلحة استراتيجية إفريقيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وأكد الدكتور ياسر رفعت، أن صياغة النظم البيئية التشريعية التي تعزز المناخ العام للبحث العلمي، وتشجع التعاون مع القطاع الخاص، هي طريقة فعالة للنهوض بمخرجات البحث العلمي، مؤكدًا أهمية تشجيع الباحثين للحصول على براءات الاختراع؛ لزيادة العائد والقيمة الاقتصادية للبحوث، لأن تسهيل التعاون الأكاديمي مع الصناعة في تسويق مخرجات البحوث لابد من وضعه كأولوية أولى في إفريقيا.

ومن جانبه، أشار إسلام أبو المجد مستشار وزير التعليم العالي للشئون الإفريقية إلى أن رؤية مصر 2030 تتوافق مع أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإفريقيا 2024 للنهوض بالابتكار المحلي المناسب؛ لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام، والقدرة التنافسية لمصر، مؤكدًا أن مصر استجابت للتكنولوجيات البازغة، مثل: الذكاء الاصطناعي، من خلال زيادة ميزانية البحث العلمي والتطوير، وإصدار التشريعات التي تعزز الابتكار وتطوير التقنيات البازغة، وخاصة في قطاعات إدارة المياه، وإنتاج الطاقة، والتنمية الصحية في مصر.

فيما أشارت الدكتور شيرين عاصم، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، إلى أن التكنولوجيا توفر حلولا لبعض التحديات الكبرى للمجتمع، وتفتح الأبواب لأسواق جديدة للمنافسة، ما يحفز الإبداع والإنتاجية، ويعتبر هذا هو الأساس لاستراتيجيات القدرة التنافسية الاقتصادية، موضحة أن إفريقيا تسعى إلى تصدير المعرفة في شكل التكنولوجيا والابتكار، وخلق مناخ مناسب للنمو للارتقاء بالمجتمع.

وأكد مارتن بواليا المدير بالإنابة لمديرية إدارة المعرفة وتقييم البرامج ومراكز التميز أن الخطط الاستراتيجية الوطنية للبلدان الإفريقية ينبغي أن تطور التكنولوجيا والابتكار من أجل النهوض بقدرة إفريقيا العلمية والتكنولوجية، وتعزيزها وتنميتها بما يتماشى مع أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

وأشارت جوستينا دوغبازة، المنسق بالإنابة لمؤسسة كلوستس جوما، إلى أن فريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى المعني بالتكنولوجيات البازغة يستوحى أفكاره وخططه من المشاورات الإقليمية من الدول الأعضاء الإفريقية مثل مصر.

وأوصى الاجتماع التشاوري رفيع المستوى بضرورة تبنى الحكومات الإفريقية والتجمعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات التنمية بيئة سياسية مناسبة؛ لتسخير الفوائد والعائد من الابتكار والتكنولوجيات البازغة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، ووضع أطر لسد الفجوة بين صناع السياسات والبحوث القائمة على الأدلة للحصول على مخرجات ابتكارية ذات عائد مجمتعي.