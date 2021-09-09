أعلنت شركة الاستثمار البريطانية إنترناشيونال بابليك بارتنرشييس (آي.إن.بي.بي)، اليوم الخميس، تراجع أرباحها قبل حساب الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 27.2 مليون جنيه إسترليني مقابل 35.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح الشركة 27.27 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 1.68 بنس للسهم الواحد مقابل 35.59 مليون جنيه بما يعادل 2.21 بنس للسهم خلال الفترة نفسها.

كما تراجع إجمالي دخل آي.إن.بي.بي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 43.51 مليون جنيه إسترليني مقابل 51.55 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت الشركة صرف توزيعات نقدية قدرها 3.78 بنس لكل سهم عن النصف الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 2.7% عن توزيعات الفترة نفسها من العام الماضي.

وأبقت الشركة البريطانية على مستهدفاتها للتوزيعات النقدية حيث تستهدف صرف توزيعات بمقدار 7.55 بنس للسهم خلال العام الحالي و7.74 بنس للسهم في العام المقبل.