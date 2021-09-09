غلق 3 مراكز دروس خصوصية وتحرير 50 محضر لعدم ارتداء الكمامة بالبحيرة

أعلنت محافظة البحيرة إغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية، وتحرير 50 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، وإزالة 500 حالة إشغال.



وأوضح بيان المحافظة اليوم، أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن غلق ٣ مراكز للدروس الخصوصية بمركز ومدينة شبراخيت، ورفع ٣٠٧ حالات إشغال طريق مخالفة، ما بين ثابت ومتنوع بنطاق الشوارع والطرق والميادين، وتحرير ٨ محاضر إشغال بكفر الدوار، و١٧٥ حالة إشغال مخالفة ما بين ثابت ومتحرك بمركزي ادكو ورشيد، و٢٠ حالة إشغال طريق مخالفة، و١٧ محضر إشغال وعدم ارتداء كمامات، و٢٥ إنذار إزالة بكوم حمادة.



ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركه المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية.