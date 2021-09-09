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خبراء: الجائحة تظهر وجوب مواجهة الأمراض غير المعدية بمزيد من الجدية

(د ب أ)
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 10:44 م | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 10:44 م
أفاد الخبراء بأن جائحة فيروس كورونا "كثفت" الحاجة إلى الوقاية والعلاج لا من الأمراض المعدية مثل كوفيد- 19 فحسب، بل من الأمراض "غير المعدية" مثل السرطان والسكري أيضا.

ووفقا لتحالف منظمات الأمراض غير المعدية ومعهد جورج للصحة العالمية، فإن الجائحة "أدت إلى اعتراف أكبر بأن الفارق المتعارف عليه منذ زمن طويل بين الأمراض المعدية وغير المعدية ليس واضحا تماما كما كان يعتقد سابقا".

وحذرت المنظمات في تقرير من أن "من يعانون من أمراض مزمنة، قد يواجهون مخاطر أعلى بشكل ملحوظ في دخول المستشفى أو الوفاة بسبب الفيروس".

وقالت كاتي دين، المديرة التنفيذية لتحالف الأمراض غير المعدية: "لقد كانت جائحة كوفيد -19 كارثية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير المعدية".

ودعت دين إلى مزيد من الرعاية المتكاملة لمواجهة "واقع" أن "المزيد من الأشخاص يعانون من عدة أمراض مزمنة".

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