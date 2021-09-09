وكان لردود زعيم الحزب الليبرالي الحاكم النارية على القضايا المتعلقة بالهوية والقضايا الدولية صدى على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن تشير إلى التحول الذي يسعى إليه الليبراليون فيما كان حملة فاترة بالنسبة لهم حتى الآن.

وجاء التبادل الأكثر حماسة بالقرب من نهاية النقاش، عندما رد ترودو بغضب على سؤال من زعيم حزب الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيت، حول الهوية، وهو ما رد عليه ترودو بأن أصله من كيبيك وهو برلماني عن دائرة في مونتريال.

وكشف متتبع الأطلس السياسي التابع لشركة "إيبسوس" لقياس الرأي العام عن بعض التغييرات الرئيسية في المشاعر العامة على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقا للأطلس، خرج ترودو منتصرًا، بينما خسر القادة الآخرون.

وتناولت المناقشة خمس قضايا: المناخ، وتكلفة المعيشة والمالية العامة، والشعوب الأصلية والهوية الثقافية، والعدالة والسياسة الخارجية، والرعاية الصحية والجائحة. وكان ترودو أكثر شغفا بقضايا السكان الأصليين والهوية الثقافية.

يذكر أن مناظرة اللغة الإنجليزية ستنعقد مساء اليوم الخميس أيضًا، وهي مناظرتين مقررتين قبل الانتخابات العامة المبكرة يوم 20 من سبتمبر الجاري.