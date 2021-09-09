إسرائيل توقف زيارات المعتقلين الفلسطينيين في سجونها حتى نهاية الشهر

أفاد "نادي الأسير الفلسطيني"، اليوم الخميس، بأن إسرائيل أوقفت زيارات المعتقلين الفلسطينيين في سجونها حتى نهاية الشهر الجاري، على خلفية هروب ستة معتقلين يوم الاثنين الماضي.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغت اليوم عائلات المعتقلين بوقف الزيارات حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري جراء "التطورات الخطيرة" التي تشهدها السجون.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، شنت إدارة السجون الإسرائيلية عمليات اقتحام وقمع واسعة في عدة سجون، ورد المعتقلون على ذلك بإحراق سبع غرف في سجن النقب بشكل كلي وأربع غرف بشكل جزئي، كما اندلعت مواجهات في سجون أخرى.

وذكرت الوكالة أن الأسرى أعلنوا مساء أمس "النفير العام، والتمرد على كل قوانين إدارة السجون، في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم لليوم الرابع على التوالي".

وذكرت مصادر فلسطينية أن إدارة السجون الإسرائيلية فرضت "جملة من العقوبات بحق الأسرى، تمثلت بعمليات قمع ونقل وتفتيش خاصة في سجن جلبوع، وإغلاق جميع أقسام الأسرى في السجون، وإغلاق المرافق".

وشهدت الضفة الغربية وقطاع غزة الليلة الماضية احتجاجات شارك فيها مئات الفلسطينيين تضامنا مع الأسرى في سجون إسرائيل، تخللتها مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أسفرت عن عشرات الإصابات.

وتكثف إسرائيل البحث والتفتيش إثر فرار ستة فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال إسرائيل، فجر الاثنين الماضي، عبر نفق حفروه، علما بأنها تعتقل أكثر من أربعة آلاف فلسطيني.