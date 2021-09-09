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محافظ بورسعيد يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
محسن عشري
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 10:28 م | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 10:28 م
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة أعمال حملات إزالة التعديات والمخالفات في حيي الضواحي والجنوب، في إطار المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

واستعرض محافظ بورسعيد نتائج أعمال حملات إزالة التعديات بمناطق الأمل الجديد واللبانة بالضواحي، ومناطق النورس الجديدة وحظائر القابوطي بجنوب بورسعيد، موجها بالاستمرار في إزالة المخالفات والتعديات على ممتلكات الدولة، وتوقيع العقوبات على المخالفين.

وأوضح أن الموجة الثامنة عشر من إزالة التعديات تختص بالتعدي على أملاك الدولة فقط، وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين، مؤكدًا أنه لا تهاون حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا لهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة للحملات التي تشهدها الأحياء لإزالة التعديات وبصفة خاصة حيي الجنوب والضواحي.

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