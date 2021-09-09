 استطلاع: ثلثا الأمريكيين يقولون إن هجمات 11 سبتمبر غيرت أمريكا للأبد - بوابة الشروق
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استطلاع: ثلثا الأمريكيين يقولون إن هجمات 11 سبتمبر غيرت أمريكا للأبد

رويترز
نشر في: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 7:11 ص | آخر تحديث: الخميس 9 سبتمبر 2021 - 7:11 ص

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية غيرت الحياة في بلادهم للأبد.

وأعرب 64% من الأمريكيين عن الرأي بأن تلك الهجمات غيرت الحياة للأبد، بينما اعتبر 24% أنها تسببت بتغيرات مؤقتة.

وقال 9% فقط إن تلك الأحداث لم تغير شيئا بحياتهم.

وتباينت آراء الأمريكيين بشأن ما إذا يجب أن يكون 11 سبتمبر يوم عطلة رسمية، حيث وافق مع هذه الفكرة 47% وعارضها 46%.

وجرى الاستطلاع، الذي شمل 1002 شخص، خلال الفترة بين 7 و10 أغسطس الماضي، أي قبل شهر تقريبا من الذكرى الـ 20 لأكبر هجوم إرهابي على أراضي الولايات المتحدة في تاريخها، والذي أودى بحياة نحو 3 آلاف شخص.

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