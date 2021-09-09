اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس

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عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس اجتماعًا وزاريًا اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية والتي مثلها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي.

تضم اللجنة في عضويتها الأردن رئيسًا، ومصر وفلسطين والجزائر والسعودية وقطر والمغرب وتونس بصفتها رئاسة القمة العربية والعضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها ومشروع القرار الخاص بالبند المدرج على مشروع جدول الأعمال لإقراره واعتماده كقرار صادر عن الدورة 156 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.