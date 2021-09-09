المسيحيون الماليزيون ينتقدون مقترحات لتقييد المعتقدات الدينية غير الإسلام

انتقد زعماء مسيحيون من ماليزيا، اليوم الخميس، مسودة مقترحات لتقييد المعتقدات الدينية غير الإسلام، حيث قالوا إنه لا يجب طرح تلك الإجراءات للتصويت.

وفي بيان صدر عن "اتحاد كنائس ساراواك" متعدد الطوائف، قال رئيس أساقفة كوتشينج الكاثوليكي، سيمون بوه، إن مشروع قانون "مراقبة وتقييد نشر الديانات غير المسلمة" الذي اقترحته الحكومة، يرقى إلى "التعارض بصورة مباشرة مع روح تكوين ماليزيا".

ونقلت صحيفة "بورنيو بوست" المحلية عن بوه القول، إن "مثل هذه التشريعات.. لا يجب أبدا السماح بتقديمها في ماليزيا متعددة الأعراق والأديان".

وتعرضت المقترحات هذا الأسبوع لانتقادات من جانب جماعات دينية أخرى، من بينها البوذية والهندوسية، بالإضافة إلى أحزاب سياسية في شرق ماليزيا، في جزيرة بورنيو، حيث يعيش الكثير من المسيحيين في ماليزيا.

ولم يتم نشر تفاصيل المقترحات بعد.

ويشار إلى أن المسيحيين من مختلف الطوائف يشكلون ما يقرب من 10% من إجمالي سكان ماليزيا البالغ عددهم 33 مليون نسمة.