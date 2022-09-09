وزير الخزانة الأمريكي السابق يتوقع استمرار ارتفاع قيمة الدولار

قال لورانس سامرز وزير الخزانة الأمريكي السابق إن الدولار يمكن أن يواصل الارتفاع أمام العملات الرئيسية الأخرى في ظل مجموعة الأسس الاقتصادية القوية التي يستند إليها، معربا عن تشككه في فاعلية أي تدخل ياباني لوقف تراجع الين.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سامرز اليوم الجمعة قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إنه "من الواضح أن الناس كانوا يقولون إن نهاية عصر الدولار لم تعد بعيدة في ضوء قوته الحالية.. تخميني هو أنه مازالت هناك فرصة لاستمرار قوة الدولار"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها "ميزة هائلة" لعدم اعتمادها على واردات الطاقة غالية الثمن.



كما أن واشنطن تعاملات بقوة على صعيد الاقتصاد الكلي مع جائحة فيروس كورونا المستجد خلال العامين الماضيين، والآن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي يتحرك لتشديد السياسة النقدية، أسرع من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، بحسب سامرز.



وتابع وزير الخزانة الأمريكي حديثه قائلا إن كل هذه العوامل تجعل من الولايات المتحدة ملاذ آمنا لرؤوس الأموال وهو ما يعني استمرار تدفق الطلب على الدولار.



يذكر أن مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار ارتفع بنسبة 11% منذ بداية العام الحالي، ووصل إلى مستوى قياسي خلال الأسبوع الحالي. وارتفع الدولار يوم الثلاثاء الماضي أمام اليورو إلى أعلى مستوى له منذ 2002 مسجلا 9864ر0 دولار لكل يورو، في حين وصل أمام الين الياباني يوم الأربعاء الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 1998 مسجلا 99ر144 ين لكل دولار.