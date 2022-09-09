 فيديو.. آمنة نصير: اهتزاز الأسرة أخطر من الاهتزاز الاقتصادي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. آمنة نصير: اهتزاز الأسرة أخطر من الاهتزاز الاقتصادي


نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 9:56 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 9:56 م
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن اهتزاز البيت أخطر من الاهتزاز الاقتصادي، لأن المنزل هو الذي يمد الوطن، وعندما يهتز مصدر الخامات التي ترسل للبلد يصبح الأمر شديد الخطورة.

أضافت آمنة نصير، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أنه هناك قضايا دخيلة على المجتمع لم يكن أحد يفكر فيها في الماضي، مشيرة إلى أن البيت المصري كان له مسلمات يتبعها الجميع.

أوضحت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أنه بالنظر إلى مصطلح الأسرة في اللغة العربية نجد أنها تعني إيثار النفس على من يختاره الشخص برضاه وتعم علاقة رضائية بين أفراد الأسرة.

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