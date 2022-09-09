وكيل الشيوخ: المشروعات التي دشنها السيسي تؤكد أن منطقة قناة السويس هي قاطرة التنمية

قال وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزي إن المشروعات العملاقة التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم؛ تؤكد أن منطقة قناة السويس هي قاطرة التنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي يمكن من خلالها الإنطلاق إلى أرحب الآفاق، ولتجعل من قناة السويس قصة نجاح مشهودة تضاف إلى رصيد الجمهورية الجديدة يحق لكل مصري أن يفخر بها.

وأضافت فوزي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن "قناة السويس التي حفرت بدماء المصريين وأرواحهم في افتتاحها الأول وبتحدياتهم للزمن وللعالم أجمع في قناتها الثانية، كانت دائماً رمزاً للإرادة المصرية التي لا تلين في مواجهة أصعب اللحظات، وتشير بوضوح إلى أهمية الإنجاز الذي تم بازدواج القناة والذي أدى إلى مضاعفة عائدات القناة من خلال زيادة أعداد و حمولات السفن العابرة واستيعاب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة، فضلا ًعن زيادة الدور الاقتصادي و الصناعي و الرياضي و المجتمعي الذي تقوم به القناة" .

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس السيسي - على هامش الافتتاحات - كاشفة بشكل مباشر للأوضاع الاقتصادية الحالية وشارحة بكل شفافية للإجراءت التي اتخذتها الدولة للتغلب على التحديات التي تواجه العالم أجمع جراء الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة؛ الأمر الذي جسد فلسفة القيادة السياسية في تحقيق التواصل المباشر مع المواطنين؛ وهو دأب الرئيس السيسي في مختلف المناسبات والذي يستهدف توحيد المصريين وراء هدف واضح هو إعادة بناء الدولة المصرية و مواجهة محاولات التشكيك و دحض دعاوى الإحباط.

وأوضحت أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي بمثابة طرح لأهمية التشاور وتحقيق المشاركة في مناقشة جميع القضايا، كما جاءت تحيته للأشقاء العرب إشارة إلى ما تكنه مصر من عرفان وامتنان لهم.

وتابعت "هذا وقد شملت المشروعات المدشنة القرية الأوليمبية لقناة السويس باعتبارها مدينة رياضية متكاملة لخدمة الرياضة المصرية والدولية ، و تعميق و توسيع القطاع الجنوبي لتحقيق الاستيعاب الآمن للمزيد من أنواع السفن العابرة، و تدشين وحدات بحرية جديدة تم تصنيعها بالجهود الذاتية للهيئة لتنضم للأسطول المتنوع الذي تمتلكه ، و إطلاق سياحة اليخوت لأول مرة في مصر كتطور سياحي نوعي .

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ أن قناة السويس سوف تبقى صرحاً وطنياً شامخاً نتيه به فخراً، ونتطلع إلى تعميق الاستفادة مما يحمله من إمكانات لتحقيق التنمية المستدامة التي تشكل جوهر المشروع الوطني الشامل للتحديث والتطوير الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية.