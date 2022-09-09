صاحب السير هيو توماس استشاري أمراض الجهاز الهضمي، الملكة إليزابيث خلال 17 عاما قبيل وفاتها في سنوات تخللتها الجائحة ووفاة أعز أقرباء الملكة؛ ليتخذ الطبيب قرارات هامة كان لها أثر في غياب الملكة عن عدة مناسبات للحفاظ على سلامتها الصحية.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن السير هيو توماس أصبح طبيبا خاصا للملكة إليزابيث عام 2005 حين لم تكن تعاني أية أمراض أو إصابات رغم تقدمها بالسن.



وأشرف توماس على إصابة الملكة بأول وعكة صحية حين تطلب ذهابها للمستشفى عام 2013 لإصابتها بالتهاب بالكبد والأمعاء حين كانت في الـ86 من عمرها.



في العام التالي، تقلد توماس رئاسة الطاقم الطبي المسؤول عن قصر باكنجهام ليتحمل مسؤولية إصدار البيانات عن الحالة الصحية للملكة خاصة وسائر العائلة الملكية وكذلك الإشراف العلاجي عليهم.



وفي الأعوام التالية، شارك توماس في عملية ولادة أصغر حفيدين للملكة إليزابيث وهما تشارلوت ولوي ابن وابنة دوقي كامبردج.



كما أشرف توماس على الحفاظ على وقاية العائلة المالكة خلال جائحة كورونا، لتقلده الملكة بعدها وسام الفروسية لخدمته الطويلة للعائلة.



واستخرج توماس شهادة الوفاة للأمير فليب دوق أدينبرا والذي توفي قبيل إتمامه الـ100 عام من العمر، والذي شكلت وفاته في أبريل 2021 صدمة للملكة إذ بدأت صحتها بالتدهور من بعدها.



قرر توماس إجراءات تاريخية حفاظا على صحة الملكة وقت بدأت بالتدهور؛ إذ اقترح عدم حضورها الجلسة الافتتاحية للبرلمان في مايو والتي كانت الحادثة الأولى من نوعها للملكة خلال 59 عاما، وكذلك كان المسؤول عن القرار الطبي بعدم حضور الملكة لعدد من احتفالات اليوبيل الملكي في يونيو.



يذكر أن السير توماس كان يزاول دوره الطبي لسائر المواطنين في إطار الهيئة البريطانية الوطنية للصحة، بينما كان يمضي وقت فراغه في السفر لويلز حيث يقيم والده أو بالسفر مع أسرته إلى إيطاليا.