تقرير: الأهلي يتوصل لاتفاق مع السويسري كولر لخلافة سواريش

كشف تقرير صحفي سويسري، أنّ النادي الأهلي قد توصل إلى اتفاق بالفعل مع مدرب سويسري من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2023.

وكان الأهلي، أعلن 31 أغسطس الماضي، إنهاء عقد سواريش بالتراضي، بعد 62 يومًا للمدرب البرتغالي في مختار التتش، مُبررًا ذلك لوجود بعض المُعطيات التي دفعت النادي لاتخاذ هذا القرار.

وأكد موقع "nau.ch" السويسري في تقرير له، الخميس أن كولر سيتولى تدريب الأهلي حيث توصل الطرفان إلى اتفاق بالفعل.

وأوضح أن من المتوقع أن يتم الإعلان عن تولى كولر تدريب الأهلي خلال الأيام القليلة المُقبلة بعد إنهاء كافة التفاصيل الخاصة بالعقد.

وسبق المدرب السويسري وأن قاد العديد من الفرق خلال مسيرته، مثل بازل وجراسهوبرز في سويسرا، وكذلك منتخب النمسا، لكن منذ أغسطس 2020 لم يتول قيادة أي فريق بعد الرحيل عن بازل، ورفض عرضًا من منتخب بولندا، بسبب معاناته من جراحة في قدمه.