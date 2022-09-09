إجراءات صارمة لضبط مبيعات السندات في اليابان بعد تزايد الشكاوى

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قال مسؤول ياباني رفيع المستوى إن هيئة الخدمات المالية اليابانية ستكثف رقابتها على مبيعات منتجات السندات عالية المخاطر لمستثمري التجزئة، وسترسل محققين إلى فروع البنوك إذا لزم الأمر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هيئة الخدمات المالية تفحص طريقة بيع البنوك للسندات المهيكلة لعملائها الأفراد، لأن هذه المنتجات المالية شديدة التعقيد بالنسبة لأغلب الأفراد لكي يفهموا تماما مخاطرها وعدم شفافية تسعيرها.

وقال توشينوري ياشيكي نائب مدير الهيئة في مقابلة بالعاصمة طوكيو اليوم الجمعة "حذرنا القطاع، لكنه فشل في تطهير هذه الممارسات".

يذكر أن السندات المهيكلة هي منتجات مالية مرتبطة بأداء مجموعة مختلفة من الأصول أو المؤشرات، وقد تعرض حامليها لخسائر كبيرة في أوقات تراجع الأسواق المالية، بحسب ياشيكي.

وأضاف أن الهيئة تلقت شكاوى عديدة من مشترين لهذه المنتجات المالية بعد تعرضهم لخسائر غير متوقعة.

وقال ياشيكي إن هناك حالات لا يمكن تصديقها بين هذه الشكاوى.