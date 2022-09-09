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قبل مواجهة الهلال.. تكريم خاص لفيريرا من نادي السد

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 6:57 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 6:57 م

حرص مسؤولو نادي السد القطري على تكريم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، خلال تواجده في قطر لقيادة الأبيض بمباراة كأس سوبر لوسيل أمام الهلال السعودي والتي تقام مساء اليوم.

وجاء تكريم السد لفيريرا في فندق الإقامة قبل تحرك الحافلة صوب استاد لوسيل المونديالي، حيث كان المدير الفني البرتغالي قد نجح في قيادة الفريق لتحقيق بطولة الدوري في قطر قبل سنوات، وحقق نتائج مميزة مع الزعيم.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم أمام الهلال بوصفه بطل الدوري، بينما يلعب الزعيم كبطل للمسابقة المحلية أيضا في المملكة.

وسبق أن تقابل الفريقان عام 2018 وقتها فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف، بقيادة السويسري كريستيان جروس آنذاك.


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