 إحباط هجوم إرهابي على منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.. واعتقال 3 أشخاص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إحباط هجوم إرهابي على منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.. واعتقال 3 أشخاص

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 12:53 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 12:53 م

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي يستهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع الروسية واعتقال ثلاثة من سكان مدينة فيبورج شمال بطرسبورج بشمال روسيا متورطين في الهجوم.

وأفاد جهاز الأمن الروسي - في بيان اليوم الجمعة - بأن فروعه في مدينة بطرسبورج ومقاطعة "لينينجراد" أحبطت هجوما إرهابيا على إحدى المنشآت العسكرية في مقاطعة "لينينجراد" واعتقلت ثلاثة من سكان مدينة فيبورج متورطين في الهجوم.

وأضاف البيان أن المعتقلين خططوا لإضرام النار في مبنى إداري تابع لوزارة الدفاع الروسية، مشيرا إلى رفع دعوى جنائية بموجب المادة المتعلقة بمحاولة تنفيذ عمل إرهابي.

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