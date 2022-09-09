الجزيري : لم نكن في كامل تركيزنا أمام الهلال

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يرى التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه فريقه قدم مباراة مميزة أمام الهلال السعودي على كأس لوسيل رغم الخسارة بركلات الترجيح.

وحسمت ركلات الترجيح نتيجة مباراة الزمالك والهلال السعودي على لقب كأس لوسيل بعد أن فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نفسه طوال الـ90 دقيقة.

وقال الجزيري في تصريحات لقناة بي أن سبورت عقب المباراة :" كنا ندًا قويًا للهلال .. وقدمنا مباراة كبيرة".

وأضاف :" لم نكن في كامل تركيزنا خلال المباراة .. كانت الأمور ستختلف لو كنا جاهزين بنسبة 100 % على المستوى الذهني".

ورغم الخسارة يرى الجزيري أن الأهم هو خروج فريقه بدون إصابات في ظل إقتراب مواجهات الفريق في دوري أبطال إفريقيا.