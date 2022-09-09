 البنك الأهلي: نملك أفضل اللاعبين في الدوري وهدفنا المربع الذهبي - بوابة الشروق
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البنك الأهلي: نملك أفضل اللاعبين في الدوري وهدفنا المربع الذهبي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 3:57 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 3:57 م

كشف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، عن طموح الفريق خلال الموسم المقبل بالدوري الممتاز.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: «طموحي هو منافسة البنك الأهلي في الموسم المقبل على الدوري من خلال إمكانيات النادي والجهاز الفني والصفقات التي تعاقدنا معها».

وتابع: «نملك أفضل لاعبين بالدوري الممتاز في كل المراكز، وبعض التدعيمات البسيطة ستجعلنا (فريق سوبر)».

وأتم: «نستطيع منافسة الأهلي والزمالك على لقب الدوري طوال فترة المسابقة، ولديَّ ثقة في إمكانياتنا».


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