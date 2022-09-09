البنك الأهلي: نملك أفضل اللاعبين في الدوري وهدفنا المربع الذهبي

كشف كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، عن طموح الفريق خلال الموسم المقبل بالدوري الممتاز.
وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: «طموحي هو منافسة البنك الأهلي في الموسم المقبل على الدوري من خلال إمكانيات النادي والجهاز الفني والصفقات التي تعاقدنا معها».
وتابع: «نملك أفضل لاعبين بالدوري الممتاز في كل المراكز، وبعض التدعيمات البسيطة ستجعلنا (فريق سوبر)».
وأتم: «نستطيع منافسة الأهلي والزمالك على لقب الدوري طوال فترة المسابقة، ولديَّ ثقة في إمكانياتنا».