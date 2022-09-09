إقبال كبير على معارض أهلا مدارس بالأقصر

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن هناك إقبال كبير على معارض "أهلًا مدارس" بسبب التخفيضات الموجودة لرفع العبء من على كاهل المواطنين وأولياء الأمور خاصة الذين لديهم أكثر من إبن بالمدارس.



وأوضح صلاح، لـ"الشروق" أن مبادرة "أهلاً مدارس"، يشارك فيها معرض رئيسي ببندر الأقصر ومعرض بمدينة إسنا، وعدد 187 مكتبة ومحل مشاركين على مستوى المحافظة بتخفيضات تصل إلى نسبة 30 – 50 % عن السوق الخارجي يعرضوا كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي والشنط والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق بنسبة 30٪.



وأضاف صلاح أنه يوجد بالمعرض تخفيضات تصل إلى 50 ٪ على جميع المنتجات، وتخفيضات 30% على أسعار الكراسات والكشاكيل والأقلام، ويتضمن طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، ويتضمن أيضًا جناح خاص لطرح الأحذية والجلود والملابس "اليونيفورم" لطلاب المدارس.



وأشار إلى أنه يتفقد يوميًا المعارض والمنتجات المعروضة بها للاطمئنان على جودتها وعلى الأسعار المعروضة، ويناقش فيها الأهالي المترددين على المعرض بخصوص أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى ملائمتها لهم ولكل المستويات الاجتماعية، والاقتصادية للأسرة بالمحافظة.



وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر أن جميع المواطنين المترددين على معارض المبادرة دائمًا ما يعبروا عن رضاهم عن توافر كل الملابس بأنواعها ومستلزمات المدارس، والتخفيضات التي تصل لـ 50%، بمشاركة عدد كبير من العارضين، مما يسنح لفرصة تمديد فترة إقامة المعارض حتى أخر الشهر الجاري.