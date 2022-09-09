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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية اللبنانية: تسيير دوريات أمنية في طرابلس وعقد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي 

الأمن اللبناني
الأمن اللبناني
أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 11:24 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 11:24 م

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، عن تسيير دوريات أمنية وإقامة حواجز تفتيش ثابتة ومتحركة لضبط الأمن في محيط الموقع الذي شهد توترات نتيجة حادث مقتل 4 أشخاص على يد مجهولين قاموا بعملية سطو مسلح على أحد متاجر الهواتف المحمولة ومستلزماتها بمدينة طرابلس شمالي لبنان.

وأكدت وزارة الداخلية اللبنانية، في بيان مساء اليوم، أن وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي أجرى اتصالا بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان للتدخل الفوري لضبط الوضع حفاظا على أمن المدينة وأبنائها، وذلك على إثر عملية السطو المسلح التي حصلت مساء اليوم في مدينة طرابلس والتي سقط ضحيتها أربعة قتلى.

وشدد مولوي على ضرورة حفظ الأمن والنظام، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي يجمع القادة الأمنيين كافة لوضع خطة أمنية في ظل الأحداث الأخيرة.


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