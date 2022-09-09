 الملك تشارلز الثالث يغادر قلعة بالمورال متوجها إلى لندن - بوابة الشروق
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الملك تشارلز الثالث يغادر قلعة بالمورال متوجها إلى لندن

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 12:49 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 12:51 م

غادر الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، اليوم الجمعة، قلعة بالمورال في اسكتلندا متجهين إلى العاصمة "لندن".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الملك والملكة في طريقهما إلى مطار أبردين الدولي ثم إلى لندن.

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