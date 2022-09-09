جون كيري: جهود مصر في ملف المناخ تنعكس بالإيجاب على أوروبا والعالم

قال المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، إن الجهود المصرية بشأن ملف المناخ ستنعكس بالإيجاب على العالم أجمع والدول الأوروبية، وذلك بعد السيطرة على الانبعاثات في مصر.

وأضاف خلال لقاء بالإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر، عبر قناة إم بي سي مصر، الخميس، أن المؤتمر الدولي لقضايا المناخ في شرم الشيخ، والذي ينعقد في نوفمبر المقبل على أرض شرم الشيخ، يساعد في تكثيف الجهود الدولية في هذا الملف بدون أي تشتيت.

واستكمل: أجريت جولات في فيتنام ودبي والمملكة المتحدة وأفغانستان، من أجل شحذ الجهود والتوصل إلى نموذج جيد من أجل البدء في التطبيق.

وعن الدور الأمريكي في القضية، أوضح أن الرئيس بايدن قاد العديد من المبادرات غير المسبوقة في ملف التغيرات المناخية، قائلا: الان يوجد برنامج مكافحة التغيرات المناخية ومساعدة الدول في التكيف معها، مثل برنامج أساليب الزراعة الجديدة والمتطورة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى استحداث منصب جديد، هو مستشار الرئيس لشؤون القضايا المناخية، الذي يشغله كيري، من أجل أداء الأدوار الدبلوماسية، مؤكدا أن رغم كل ما سبق مازال العالم يحتاج المزيد من الخطوات.