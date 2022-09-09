جون كيري: الربو انتشر في أمريكا بسبب التلوث والتغير المناخي

قال المبعوث الرسمي للرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، إن العالم تأثر بأزمة كورونا، والتي انعكست على سلاسل الإمدادات، وتأخر وصول الألواح الشمسية إلى البلدان والشركات، من أجل التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

وأضاف خلال لقاء بالإعلامي شريف عامر، في برنامج يحدث في مصر، عبر قناة إم بي سي مصر، الخميس، أنه ينصح العالم اجمع بالتوجيه نحو الطاقة النظيفة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والمائية والنووية والرياح، الأمر الذي سيجعل الغاز ليس سلاحا في يد بعض الدول، مستشهدا بروسيا والرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد أن الحفاظ على البيئة لا يعني تقليل جودة الحياة، بل رفعها، مستكملا: في أمريكا الأطفال يصابون بالربو بسبب التلوث والعوادم، وهذا أمر يختفي إذا كانت الطاقة نظيفة.

وتابع، هذه الخطوات تجعل العالم أكثر أمانا ونظافة وتقدم.