محادثات دبلوماسية بين موسكو ومينسك بشأن تطوير التعاون الثنائي بين البلدين

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، أن السفير فوق العادة والمفوض البيلاروسي لدى روسيا دميتري كروتوي التقى مع نائب رئيس المجلس الاتحادي للجمعية الفيدرالية الروسية يوري فوروبيوف؛ لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت الخدمة الصحفية الخاصة بوزارة الخارجية البيلاروسية في بيان لها أوردته وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" الرسمية: أنه خلال المحادثات بحث الجانبان آفاق تطوير التعاون بين موسكو ومينسك وعمليات التكامل داخل دولة الاتحاد.

وأكد كروتوي على الدور الخاص للهيئات البرلمانية في الدعم التشريعي لـ 28 برنامجًا للدولة الاتحادية، مضيفًا أنه سيتم تبني أكثر من 400 لائحة واتفاقية ثنائية من أجل تنفيذ هذه البرامج، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضًا الاستعدادات للنسخة العاشرة من منتدى مناطق بيلاروسيا وروسيا المقرر عقدها في مدينة أوفا الروسية في عام 2023.

كما أعرب السفير البيلاروسي عن ثقته في أن أعضاء مجلس الشيوخ في موسكو ومينسك سيساهمون بشكل كبير في توسيع التعاون الإقليمي وتعزيز الاتصالات الثنائية بين البلدين، وفقًا للبيان.