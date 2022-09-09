 رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على ضرورة ضبط الوضع بطرابلس بعد مقتل 4 أشخاص - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على ضرورة ضبط الوضع بطرابلس بعد مقتل 4 أشخاص

أ ش أ
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 11:26 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 11:26 م

تابع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الحادث الذي وقع في مدينة طرابلس شمالي البلاد مساء اليوم وأسفر عن سقوط أربعة قتلى.

وأكد مجلس الوزراء اللبناني ،في بيان له اليوم الجمعة، أن ميقاتي أجرى سلسلة اتصالات بوزير الداخلية بسام مولوي وقائد الجيش العماد جوزيف عون والقادة الأمنيين وشدد على ضرورة ضبط الوضع وزيادة الاجراءات الامنية وعدم السماح لأي كان بالعبث بأمن طرابلس وسلامة أبنائها.

وكانت مدينة طرابلس شمالي لبنان شهدت، في وقت سابق اليوم، استنفارا أمنيا إثر سقوط 4 قتلى جراء قيام مجهولين بإطلاق نار داخل أحد متاجر بيع أجهزة ومستلزمات الهواتف المحمولة بمنطقة التل في المدينة.


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