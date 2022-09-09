الملك تشارلز الثالث يتعهد بالسير على خطى والدته

في أول كلمة له بعد أن اعتلى عرش بريطانيا، قال الملك تشارلز الثالث، الجمعة، إن سيسير على خطى والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

وفي كلمة مسجلة من قصر باكنجهام، قال الملك تشارلز الثالث "والدتي الملكة كانت مصدر إلهام وسأتابع السير على خطاها."

وجدد العاهل البريطاني تعهده بخدمة الوطن طوال حياته.

وأعلن الملك البريطاني أن ولي عهده الأمير ويليام سيحمل لقب أمير ويلز ، وتمنى لنجله الآخر للأمير هاري وزوجته النجاح في حياتهما بالخارج.

وفي أول ظهور علني له منذ أصبح ملكا ترجل تشارلز الثالث من سيارته أمام قصر باكينغهام وصافح عشرات الأشخاص في تحية للحشود المجتمعة بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

لم تكن هذه المحطة مدرجة في البروتوكول المرسوم فيما أعربت الحشود عن فرحتها بالملك الجديد بعدما بكت رحيل إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس. ورددت على مسامع تشارلز عبارات مثل "نحبك الملك تشارلز" فيما صدحت صيحات تأييد وعلا التصفيق.

وخصت الجموع الملك الجديد باستقبال حار فيما شعبيته أقل بكثير من شعبية والدته التي كانت محبوبة جدا.

وصافح تشارلز الثالث الذي ارتدى بزة سوداء عشرات الأشخاص الذين ارتسمت البسمة على شفاههم. وطبعت امرأة قبلة على وجنته. وغنى البعض النشيد الوطني. ورد الملك خصوصا بكلمة "شكرا". وقد لوح بيده للأشخاص الذين كانوا يقفون على مسافة أبعد.

وسار بمحاذاة الحشود المجتمعة وراء حواجز حديد، عشرات الأمتار. وتظهر مشاهد صورت من مروحية آلاف الأشخاص المحتشدين أمام قصر باكينغهام ليشهدوا هذا الحدث التاريخي.