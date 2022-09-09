عون يؤكّد حرص لبنان على تعزيز العلاقات اللبنانية – المكسيكية

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، حرص لبنان على تعزيز العلاقات اللبنانية-المكسيكية في مختلف المجالات.

وأكّد الرئيس عون خلال استقباله في قصر بعبدا، حاكم ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية السيد ريكاردو جالاردو كاردونا وزوجته، أن " لبنان حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية-المكسيكية على مختلف الصعد، لاسيما تبادل الاستثمارات بين رجال الأعمال اللبنانيين والمكسيكيين، منوهاً بالدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية في المكسيك والمنحدرين من أصل لبناني".

وأشار عون إلى "أهمية تطوير العلاقات بين لبنان والمكسيك في مجالات مختلفة لاسيما مع وجود جالية لبنانية أو من أصل لبناني يزيد عدد أفرادها عن 500 ألف شخص".

من جهته، قال حاكم ولاية سان لويس بوتوسي المكسيكية إن زيارته "تندرج في اطار تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة والبحث في التعاون في مجال الاستثمار في ولاية سان لويس بوتوسي حيث تتوافر فرص كثيرة لإطلاق صناعات ومشاريع إنتاجية متنوعة، فضلاً عن قرب الولاية من الحدود الأميركية، ما يعزز القدرة على الانتاج والوصول إلى الأسواق الأميركية".

وأضاف "أن هناك تسهيلات كثيرة يمكن أن تقدم إلى رجال الأعمال والصناعة اللبنانيين لتسهيل مهمتهم.