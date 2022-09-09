واصلت ركلات الترجيح معاندة الفرق المصرية في المباريات النهائية خلال عام 2022، بعدما تعرض الزمالك للهزيمة أمام نظيره الهلال السعودي بنتيجة 4- 1 بركلات الترجيح، في المباراة النهائية لبطولة كأس سوبر لوسيل.

وفاز فريق الهلال السعودي على نظيره الزمالك بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة النهائية من بطولة كأس سوبر لوسيل، التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وأهدر الثنائي محمود حمدي «الونش» وأحمد سيد «زيزو» ركلتي ترجيح لنادي الزمالك في مباراة اليوم، بينما سجل محمد أشرف «روقا» ركلة الترجيح الوحيدة للفارس الأبيض، فيما سجل لاعبو الهلال جميع الركلات الترجيح التي أتيحت لهم خلال أحداث المباراة.

وتُعد تلك المرة الثالثة هذا الموسم، التي يتعرض فيها فريق مصري إلى الهزيمة بركلات الترجيح في مباراة مصيرية، بعدما خسر المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي مرتين في نهائي كأس الأمم الإفريقية و المباراة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وفي شهر فبراير الماضي، توج المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على نظيره المصري بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وكرر منتخب أسود الترانجا انتصاره على نظيره المصري في المباراة المؤهلة لـ نهائيات كأس العالم 2022، حيث تغلبت السنغال بنتيجة 3 - 1 بركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل.