عضو الأعلى للشؤون الإسلامية: الزوجة ملزمة بخدمة الزوج لو كان فقيرا

قال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن العلاقة بين الزوجين قائمة على المودة والرحمة، واصفا الدعوات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالهدامة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «حينما يأتي الرأي في القضايا التي تمس أمن المجتمع بلا دليل يعتبر جريمة، لقب غاب الضمير والقيم، وحضر التريند»، مضيفا «الرسول كان يساعد زوجاته في المنزل، لو زوج غني قادر فليأتي بخادمة إن كان قادرا، أم إن كان زوجا فقيرا فواجب على الزوجة أن تقوم بأمور المنزل».

وتابع «إذا كان الزوج ليس لديه شقيقات، فواجب على زوجته أن تكرم والديه»، مشيرا إلى أن أصحاب دعوات «الزوجة ليست ملزمة» بخدمة زوجها مغيبون عن المجتمع.

وأضاف «يجب رسم العلاقة بين المرأة الرجل ابتداء من المدارس في إطار صحي، ويجب الابتعاد عن النفاق الاجتماعي خلال مراحل الخطوبة والتحضير للزواج، وجنب المغالاة في المطالب من الطرفين».

وأكد أهمية بتأثير الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا على الأطفال قائلا «ابني بقى يسال الشيخ جوجل، مش الشيخ في الأزهر ولا الإفتاء وبالتالي بيطلع ليه الآراء المتطرفة»، مضيفا «محتاجين نرجع للرسول في كل حاجة بحياتنا كي نفلح الدين ليس الصلاة والحج فقط، الدين المعاملة».

وأكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن أصحاب دعوات «الزوجة ليست ملزمة» بخدمة زوجها مغيبون عن المجتمع.

وأضاف: «حينما يأتي الرأي في القضايا التي تمس أمن المجتمع بلا دليل يعتبر جريمة، لقب غاب الضمير والقيم، وحضر التريند»، متابعا: «الرسول كان يساعد زوجاته في المنزل، لو زوج غني قادر فليأتي بخادمة إن كان قادرا، أم إن كان زوجا فقيرا فواجب على الزوجة أن تقوم بأمور المنزل».

وتابع «إذا كان الزوج ليس لديه شقيقات، فواجب على زوجته أن تكرم والديه»، مشيرا إلى أن أصحاب دعوات «الزوجة ليست ملزمة» بخدمة زوجها مغيبون عن المجتمع

