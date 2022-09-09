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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصيني الصادرة اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) الصيني خلال آب/أغسطس الماضي بنسبة 3ر2% سنويا، مقابل 2ر4% خلال تموز/يوليو الماضي.

في الوقت نفسه سجل المؤشر تراجعا شهريا بنسبة 2ر1% خلال آب/أغسطس الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن دونج لي جيوان كبير الإحصائيين بالمكتب، قوله إن أسعار المنتجات الزراعية انخفضت بشكل عام في الشهر الماضي، بسبب تعويمات أسعار بضائع البيع بالجملة، بما فيها النفط الخام الدولي والمعادن غير الحديدية.

وشهدت صناعة تعدين الفحم وغسيله انخفاضا في مؤشر أسعار الجملة بنسبة 3ر4% شهريا في آب/ أغسطس الماضي، فيما انخفض المؤشر الخاص بصناعة استخراج النفط والغاز بنسبة 3ر7% شهريا.

كما أظهرت الأرقام الصادرة اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 5ر2% سنويا خلال الشهر الماضي.