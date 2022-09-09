مصرع طفل غرقا بترعة في الدقهلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي طفل مصرعة، بمحافظة الدقهلية، غرقا باحدي الترع بقرية الضهرية مركز شربين، وذلك اثناء قيامة بمحاولة ملئ دلو " جردل" بالمياة فانزلقت قدماه وغرق بمياة الترعة

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة شربين، بغرق احد الأطفال بترعة الساحل بقرية الضهرية

علي الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ وتبين قيام الأهالي باستخراج جثمان الطفل للغريق من مياة ترعه الساحل بقريه الضهرية مركز شربين وتبين انه يدعى "يوسف عيد شفيق" 9 سنوات

وأكد احد شهود الواقعة ان الطفل كان يقوم بملئ "جردل" فسقط ولم يره احد الا بعد فتره

وقام الاهالي باستخراج جثته ونقلوه الي مستشفى شربين العام تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات