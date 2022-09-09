الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص 15 مليون يورو لدعم بعثة سادك في موزمبيق‎‎

وافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص 15 مليون يورو لدعم بعثة مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي "سادك" في دولة موزمبيق "صميم".

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني قبل ساعات، أن الدعم المُتفق عليه سيوفر لبعثة صميم في موزمبيق العديد من المعدات العسكرية والميدانية مثل تحصينات المخيمات وحاويات التخزين والمعدات الطبية والمركبات والقوارب، فضلاً عن الأجهزة التكنولوجية.

وأضاف:" أن هذا الدعم الذي سيأتي عبر مرفق السلام الأوروبي سيُكمل مساعدات بلغت حتى الآن 89 مليون يورو من جانب الاتحاد الأوروبي إلى القوات المسلحة الموزمبيقية، والتي تستهدف توفير المعدات والإمدادات، خاصة غير القتالية، للوحدات العسكرية الموزمبيقية التي دربتها بعثة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في البلاد".

وتابع: أن مثل هذا الدعم يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في إرساء السلام في موزمبيق ودعم بعثة صميم هناك، وكذلك، بناء قدرات ضباط الشرطة والخدمات الإصلاحية وتمكين النساء والشباب وتعزيز الحوار مع القادة المدنيين من أجل إرساء الحكم الرشيد وسيادة القانون".

ومن خلال تقديم هذا الدعم، ينضم الاتحاد الأوروبي إلى موزمبيق والجهود الدولية لاستعادة السلام والسلامة والأمن لاسيما في شمال موزمبيق وحماية السكان المدنيين والقضاء على المتمردين والسماح بعودة المشردين داخليًا وإنفاذ القانون وعودة هياكل الدولة وخدماتها إلى المنطقة // بحسب البيان//.