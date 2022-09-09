أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق شباب ولكن كبار في اللعب، مشيرًا إلى أنهم تعاهدوا على الفوز في مباراة الغد أمام الهلال.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بقطر، في كأس سوبر لوسيل.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: "كل اللاعبين والجهاز الفني في كامل تركيزهم، أوجه التحية للجماهير لأنهم يقدموا مجهودا كبيرا، كل شيء على أتم الاستعداد للمباراة".

وأضاف: "سنعمل كل ما علينا وأتمنى الزمالك يحقق المكسب، قرأت الفاتحة فقط، مرتضى منصور رئيس النادي، أعطى الجلسة التحفيزية للاعبين في القاهرة".

وواصل: "الجيل الحالي على قدر المسؤولية، لاعبو الزمالك شباب، ولكن كبار في الملعب مع الخبرات المتواجدة في الفريق، نستطيع أن نحقق شيئا جيدا".

وأتم: "أتمنى التوفيق لقطر في كأس العالم".