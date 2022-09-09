أعلنت الأسرة الملكية في المملكة المتحدة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا عن عمر ناهز 96 عاما، بعد أن أمضت 70 عاما في الحكم.

ومنذ اعتلائها العرش، كلفت الملكة إليزابيث الثانية كل رؤساء الوزراء بتشكيل الحكومة، منذ أنتوني إيدن في عام 1955، لكن ليز تراس كانت أول رئيس للوزراء تتوجه إلى إسكتلندا للقاء الملكة.

ففي خرق للتقاليد، لم تلتقِ رئيسة الوزراء الجديدة بالملكة في لندن في قصر باكنجهام، وللمرة الأولى في عهد إليزابيث الثانية، الممتد 70 عاما، التي يتم فيها تسليم السلطة في مقر إقامة الملكة في بالمورال، بدلا من قصر باكنجهام في لندن، وفقا لبي بي سي البريطانية.

الملكة إليزابيث جلست على العرش، في عام 1952، عندما كان ونستون تشرشل رئيساً للوزراء، الذي كان أول الـ16 رئيس وزراء خلال فترة حكمها التي دامت لـ70 عاماً.

من هم رؤساء الحكومة خلال حكم الملكة إليزابيث الثانية؟

1- ونستون تشرشل 1951-1955

2- أنتوني إيدن 1955 - 1957

3- هارولد ماكميلان 1957-1963

4- أليك دوجلاس هوم 1963 - 1964

5- هارولد ويلسون 1964 - 1970

6- إدوارد هيث 1970 - 1974

7- هارولد ويلسون 1964 - 1970

8- جيمس كالاهان 1976-1979

9- مارجريت تاتشر 1979-1990

10- جون ميجور 1990-1997

11- توني بلير 1997-2007

12- جوردون براون 2007-2010

13- ديفيد كاميرون 2010-2016

14- تيريزا ماي 2016-2019

15- بوريس جونسون 2019-2022

16- ليز تراس 2022 وما بعدها