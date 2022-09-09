 رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار بالبحيرة.. ومتابعة أعمال تطهير صفايات الأمطار بنطاق 6 مراكز - بوابة الشروق
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رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار بالبحيرة.. ومتابعة أعمال تطهير صفايات الأمطار بنطاق 6 مراكز

خميس البرعي
نشر في: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 8:15 م | آخر تحديث: الجمعة 9 سبتمبر 2022 - 8:15 م
أعلنت محافظة البحيرة، رفع درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة؛ للوقوف على درجة استعداد وجاهزية تلك الجهات؛ للتعامل مع الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء ومراجعة تسليك صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف.

وتابعت إدارة الأزمات بالوحدات المحلية لمراكز: "المحمودية - دمنهور - إيتاي البارود - شبراخيت - حوش عيسى - إدكو"، أعمال تطهير صفايات الأمطار للوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي لاستيعاب تصرفات المياة الزائدة خلال موسم الأمطار.

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