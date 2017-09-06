ملكة الدنمارك تقرر تعديل فعاليات اليوبيل الذهبي بعد وفاة إليزابيث الثانية

قررت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية المضي قدما مطلع الأسبوع في احتفالات مرور خمسين عاما على اعتلائها العرش، ولكن بإجراء بعض التعديلات عقب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس الخميس.

وقالت المتحدثة باسم البلاد الملكي في الدنمارك، لين باليبي، لوكالة أنباء ريتزاو الدنماركية، اليوم الجمعة، إن تعديل برنامج الاحتفالات خلال الأيام المقبلة عقب الوفاة، جاء برغبة من الملكة مارجريت الثانية.

وأضافت أن العائلة الملكية تجري عددا من التعديلات للبرنامج، دون الإفصاح عن تفاصيل.

وتجلس الملكة مارجريت الثانية، والتي تحظى بشعبية واسعة بين شعبها، على عرش الدنمارك منذ 14 كانون الثاني/يناير 1972.

وكانت الملكة /82 عاما/ تعتزم الاحتفال باليوبيل الذهبي في موعده الفعلي، في كانون الثاني/يناير الماضي، ولكنها أرجأت الفعاليات إلى أواخر الصيف بسبب الجائحة.

وأخيرا سوف يقام الاحتفال الكبير غدا السبت وبعد غد الأحد. ومن بين أشياء أخرى، كانت مارجريت تعتزم الظهور في شرفات قصر أمالينبورج ومجلس مدينة كوبنهاجن.

وكتبت ملكة الدنمارك في رسالة إلى ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث: "كانت والدتك مهمة جدا بالنسبة لي ولعائلتي. لقد كانت شخصية بارزة بين ملوك أوروبا، وإلهاما كبيرا لنا جميعا. سنفتقدها بشدة".