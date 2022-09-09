تغيرت بريطانيا بشكل كبير خلال سبعين عاماً من حكم الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت أمس الخميس، وفي هذا التقرير ترصد صحيفة "ذا ويك" البريطانية، أكثر اللحظات التي لا تُنسى في عهد إليزابيث.



تشغيل التلفزيون



عندما توجت إليزابيث في 2 يونيو 1953، كان تتويجها أول تتويج يتم بثه على التلفزيون، حيث تجمع 27 مليون شخص في المملكة المتحدة حول "أجهزة تلفزيون تم شراؤها حديثًا"، كما أشار متحف العلوم.



وكانت المنازل والحانات والمراكز المجتمعية مليئة بالناس، وكل الأنظار مُعلقة على الصور المحببة بالأبيض والأسود، وفي السابق ، كان الناس يتلقون أخبارهم من الإذاعة والصحف، لكن التلفزيون بدأ في الصعود في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، مع انضمام التلفزيون التجاري إلى هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والتلفزيون الملون الذي اغتصب تدريجيا الأسود والأبيض.



طاقة نووية



كان مصدر الكهرباء الذي شغّل أجهزة التلفزيون جزءًا آخر من الحياة البريطانية التي تغيرت في السنوات الأولى من حكمها، وافتتحت بريطانيا أول محطة طاقة نووية واسعة النطاق في العالم في عام 1956 ، عندما قامت الملكة إليزابيث بنفسها بتشغيل قاعة كالدر هول في كمبريا، حسبما ذكرت وكالة أنباء العالم النووي.



تمايل الستينات



في بداية عهدها، كانت موسيقى الروك أند رول تظهر للتو في الولايات المتحدة، وخلال العقد التالي، أصبحت المملكة المتحدة مركزًا لهذا النوع، حيث سيطر فريق البيتلز ورولينج ستونز على المشهد الموسيقي.



وكانت الستينيات سنوات من التغيير الدراماتيكي في المملكة المتحدة، ففي عام 1965، ألغت بريطانيا عقوبة الإعدام في قضايا القتل، عندما وقعت جلالة الملكة قانون القتل (إلغاء عقوبة الإعدام)، الذي يحظر عقوبة الإعدام، وشملت التغييرات الأخرى خلال العقد تقنين الإجهاض والمثلية الجنسية، في عام 1967.



الاتحاد الأوروبي



خلال جولة ملكية في أستراليا ونيوزيلندا في عام 1970، خالفت إليزابيث "قرونًا من التقاليد الملكية" عندما قامت بنزهة غير رسمية لتحية حشود الناس شخصيًا، بدلاً من "التلويح لهم من مسافة محمية"، وفقًا لموقع History.com، وأدى ذلك إلى تغيير ارتباطاتها في بريطانيا، ما سمح للجمهور باتصال أوثق معها وبعائلتها.



وفاة ديانا



عقد من الزمن اشتهر ببريطانيا الرائعة وصعود توني بلير، بالنسبة لصاحبة الجلالة، هيمن عليه وفاة الأميرة ديانا، أميرة ويلز، في حادث سيارة في باريس، وقال قصر باكنغهام، في بيان، إن الملكة والأمير فيليب أصابهما "بصدمة وحزن عميقين" من النبأ.



واصطف حوالي مليون شخص في الشوارع لمشاهدة موكب جنازة الأميرة وهي تشق طريقها إلى وستمنستر أبي، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الوفاة "واستجابة الجمهور لها هزت بيت وندسور" "رد الفعل العام العنيف" يعني أن الأسبوع الذي تلا وفاة ديانا "كان أسوأ أيام حكم الملكة".



وشملت الاضطرابات الأخرى خلال العقد، حيث سلمت بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين، ورسمت أول امرأة كاهنة، ووقعت اتفاقية الجمعة العظيمة التي أسست مجلس أيرلندي شمالي مفوض.



ملكة القرن الحادي والعشرين



هيمنت الحرب على السنوات الأولى من القرن الجديد، بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، انضم الجيش البريطاني إلى غزو أفغانستان والعراق، وقتل نحو 457 جنديا بريطانيا في أفغانستان بينما قتل 179 في العراق.



وفي أبريل 2011، تزوج الأمير ويليام، حفيد الملكة، من كيت ميدلتون في وستمنستر أبي في لندن، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن مئات الملايين من الأشخاص سيشاهدون الأحداث في جميع أنحاء العالم على شاشات التلفزيون.



وفي العام التالي، صافحت الملكة سياسي شين فين والقائد السابق للجيش الجمهوري الأيرلندي مارتن ماكجينيس، وجاءت هذه المصافحة الرمزية بعد 14 عامًا من اتفاقية الجمعة العظيمة.



وفي عام 2020، ألقت الملكة خطابًا نادرًا للجمهور (بخلاف خطابها السنوي في يوم عيد الميلاد) بعد أن دفع فيروس كورونا البلاد إلى إغلاق صارم، استمع ما يقرب من 24 مليون شخص إلى الاستماع إليها وهي تمدح الأمة لتجمعها معًا وتنتهي بعبارة "سنلتقي مرة أخرى"، وبعد عام، توفي زوجها فيليب عن عمر يناهز 99 عامًا وبدأت في الابتعاد عن الأضواء.



وفي سبتمبر 2022، أصبحت ليز تراس رئيس الوزراء الخامس عشر في عهد الملكة، وهي سلسلة بدأت مع ونستون تشرشل، وذات مرة عندما سُئلت عن رئيس الوزراء الذي استمتعت بمقابلته، أجابت: "ونستون بالطبع، لأنه دائمًا ما يكون ممتعًا"، طبقاً لشبكة CNN.